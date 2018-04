Avicii: Nun äußert sich erstmals seine Familie zu seinem Tod!

Am vergangenen Freitag schockierte die Nachricht über den Tod von Star-DJ Avicii die Musikwelt. Weltweit wurden durch seine Fans Mitgefühl für die Angehörigen und Freunde ausgesprochen. Seine Familie zeigte sich zu dem tragischen Ereignis bedeckt. Bis jetzt! In einem rührenden Statement wenden sich die Hinterbliebenen nun an die Öffentlichkeit!

Avicii: Todesursache geklärt? Insider verrät traurige Wahrheit

Avicii: Sein Tod gibt Rätsel auf!

Obwohl der Star-DJ erst vor einigen Tagen verstarb, ranken sich schon jetzt eine Vielzahl von Spekulationen über sein Ableben. Am Freitag wurde der 28-Jährige leblos in Muskat, der Hauptstadt des Oman, aufgefunden. Wie er ums Leben kam, ist nach wie vor unklar. Auch seine Familie hüllte sich zu seinem Tod in Schweigen. Bis jetzt! In einer überraschenden Erklärung, wenden sich seine Angehörigen nun an die Öffentlichkeit!

Avicii: Seine Hinterbliebenen melden sich zu Wort

Wie "Variety" berichtet, sollen sich die Angehörigen von DJ-Avicii nun mit einem rührenden Brief an die Fans des DJ's gewendet haben. Darin soll es heißen: "Wir möchten uns bei euch für die Unterstützung und die liebenden Worte über unseren Sohn und Bruder bedanken. Wir sind so dankbar für jeden, der Tims Musik geliebt hat und wertvolle Erinnerungen seiner Songs hat." Ehrliche Worte, die Aviciis Anhänger definitiv zu Tränen rühren.