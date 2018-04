Avicii: Pikante Fotos aufgetaucht!

Der Tod von Avicii am 20. April 2018 erschütterte die gesamte Welt. Der Star-DJ nahm sich offenbar selber das Leben. Fans, Freunde und die Familie sind in großer Trauer. Auch seine Freundin Tereza Kačerová beteurte, wie sehr ihr Herz gebrochen sei. Doch die aktuellen Bilder des Models sprechen eine ganz andere Sprache...

Avicii: Jetzt kommt die ganze bittere Wahrheit ans Licht!

Avicii: Seine Freundin trauert in der Öffentlichkeit!

Bis zu dem Tod von Avicii, wusste die Öffentlichkeit nichts von seiner Freundin Tereza Kačerová. Doch nach dem Tod des Musikers meldete sie sich mit einem langen Brief zu Wort. Sie kann den Tod ihres Freundes nicht fassen, ist am Boden zerstört. "Ich habe immer darauf geachtet, dass unsere Beziehung nicht privat bleibt. Ich wollte, dass es unsere Beziehung ist und nur unsere [...] Aber ich dachte, wenn ich sie jemals offiziell mache, dann wird es zu dem Zeitpunkt sein, an dem ich mit deinem Kind schwanger bin", heißt es in dem Brief. Doch nach den neusten Bildern wollen die Fans von Avicii ihr die Trauer nicht abkaufen!

Avicii: Seine Freundin feiert ausgelassen!

Bei Instagram kursieren Bilder von Tereza Kačerová, die sie auf einem Konzert zeigen. Sie feiert ausgelassen, streckt sie Zunge heraus und hat eine Menge Spaß. Die Fotos sollen bereits vergangenen Mittwoch entstanden sein - nicht einmal eine Woche nach dem Tod von Avicii.

Ein Beitrag geteilt von Betsabe (@betsy_pepsi21) am Apr 29, 2018 um 10:52 PDT

Die Trauer ist dem Model auf den Bildern nicht anzusehen. Oder geht Tereza einfach nur so damit um? Oder waren Avicii und das Model vielleicht am Ende gar nicht mehr zusammen?

Auch ein anderes Foto sorgt nämlich ebenfalls für Aufruhr. Kurz vor Aviciis Tod zeigte sich Tereza mit ihrem Ex-Freund auf Instagram. Darauf posieren sie gemeinsam mit ihrem Sohn happy für die Kamera. Hat vielleicht sogar dieses Bild Avicii aus der Bahn geworfen? "Ich kann mit nicht vorstellen, wie Tim sich gefühlt haben muss, obwohl es in Ordnung für ihn war", so die Fans traurig.

Eine Antwort darauf werden seine Fans nie mehr bekommen...