Avril Lavigne & Chad Kroeger: das Ex-Ehepaar ist wieder zusammen im Studio

Mit ihrem gemeinsamen Auftritt bei einer Pre-Grammy-Party am Valentinstag feuerten Avril und Chad dann Gerüchte über ein Liebescomeback an. Arm in Arm schlenderten die beiden über den Roten Teppich und es schien so, als hätte es eine Trennung des Paares nie gegeben. Geäußert haben sich die 31-Jährige und ihr zehn Jahre älterer Ex damals nicht.

Stattdessen postete Avril Lavigne via Instagram nun ein Foto, das die Liebesgerüchte erneut anheizen dürften! Gemeinsam mit Chad Kroeger sitzt die „Complicated“-Sängerin auf einem Sofa und befindet sich vermutlich im Tonstudio. Beide strahlen glücklich in die Kamera und wirken völlig entspannt zusammen. Offenbar unterstützen sie sich nach wie vor bei ihren musikalischen Projekten.

Doch sehen wir auf diesem Grinse-Foto tatsächlich nur zwei gute Freunde, die zusammen Musik machen oder hat es zwischen Gitarre und Geige etwa wieder gefunkt? Das bleibt wohl vorerst ihr süßes Geheimnis...