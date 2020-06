Avril Lavigne: Ist sie schwanger?

Avril Lavigne (28) machte ihrem Ruf als Rockerbraut alle Ehre, als sie "Nickelback"-Frontman Chad Kroeger (27) in diesem Sommer in einem schwarzen (!) Brautkleid das Ja-Wort gab. Doch so wild dann auf der anschließenden Party auch gefeiert wurde es könnte durchaus sein, dass die frisch getrauten Ehepartner es in Zukunft etwas ruhiger angehen lassen.