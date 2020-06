Avril Lavigne: Neues Album kommt 2013

Lavigne wandte sich jetzt auf Twitter an ihre Fans und schrieb: "Neue Musik wird sehr bald fertig sein. Danke für eure Unterstützung und eure Geduld. Ich gebe mein Bestes auf jeder Linie. Danke." Der Chef von Lavignes Label Epic, LA Reid, hatte derweil bereits letztes Jahr angekündigt, dass das Album des kanadischen Pop-Sternchens auch "Anfang des neuen Jahres" veröffentlicht werden könnte und verriet außerdem, dass Lavignes Verlobter Chad Kroeger, Sänger der Band Nickelback, ebenfalls auf dem Album zu hören sein wird. Die mittlerweile 28-jährige Sängerin wurde mit 16 Jahren zum internationalen Popstar, nachdem sie mit ihrem Album "Let Go" und ihrer Single "Complicated" große Erfolge feierte. Mittlerweile designt Lavrigne auch ihre eigene Mode und schauspielerte auch schon. © WENN