AWZ: Francisco Medina steigt schon wieder aus!

Er tut es schon wieder- und zwar zum vierten Mal! Francisco Medina verlässt die RTL-Serie AWZ.

AWZ: Francisco Medina kommt zurück!

Francisco Medina steigt mal wieder aus

Völlig überraschend wir die Rolle Maximilian Essen schon am Montag, den 30. April verlassen. Wieso er verschindet? Diese Nachricht hält RTL bisher geheim. Doch Francisco Medina selbst teastert an, dass er definitiv offen dafür ist wiederzukommen.

"Ich wollte mich noch mal total bedanken für die Zeit hier bei 'Alles was zählt'. Dafür, dass ihr alle eingeschaltet habt. [...] Ich spiele sehr gerne für euch. Das war eine tolle Story und ich freue mich darauf, wiederzukommen. Schaltet trotzdem weiter ein, in der Zeit, in der ich nicht da bin. Ich freue mich sehr, bleibt gesund und munter", so der Schauspieler.

Francisco Medina kommt und geht

Francisco Medina ist seit 2007 bei AWZ dabei. 2013 stieg der Darsteller zum ersten Mal aus. 2014 feierte er sein Comeback, um 2015 wieder zu verschwinden. Zuletzt sagte er im April 2017 wieder einmal Aufwiedersehen. Im Oktober tauchte er wieder auf.