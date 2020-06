AWZ: Jenny zeigt ihr süßes Baby!

Weil sich Jenny so sehr über die Verlobung ihrer Mutter Simone mit David aufregt, setzen die Wehen verfrüht ein. Besonders brenzlig: Just in dieser Situation bleibt der Fahrstuhl stecken. In der Not halten die beiden Frauen dann aber doch zusammen: Mit Simones Hilfe bringt Jenny eine gesunde Tochter zur Welt.

Nicht nur die junge Mutter und die frischgebackene Großmutter sind überglücklich. Auch David freut sich für Jenny, und ihr Vater Richard Steinkamp unterbricht sogar extra seine Flitterwochen, um Mutter und Kind zu besuchen.

Die dramatische Geburt bei "AWZ" ist am 8. und 9. Januar 2014 um 19.05 Uhr auf RTL zu sehen.