AWZ: Julia Augustin kehrt als "Vanessa Steinkamp" zurück!

Damals kehrte Vanessa ihrer Heimat Essen den Rücken, um in Boston zu studieren.

Doch offenbar war es kein Abschied für immer. Schauspielerin Julia Augustin (25) will nämlich zu "Alles was zählt" zurückkehren.

"Ihr habt so lange gewartet und es endlich verdient zu erfahren, dass ich ab dem 31. Juli wieder bei AWZ zu sehen bin", verkündete Julia Ausgustin bei Facebook.

Details will die Serien-Darstellerin jedoch noch nicht preisgeben. "Warum kehrt Vanessa aus Boston zurück? Na, da werdet Ihr wohl einschalten müssen... Vielen Dank an an alle, die mich vermisst haben, Kinners, ich bin wieder da..."

Vielleicht hängt das Comeback ja damit zusammen, dass ihre Serien-Mutter Simone Steinkamp angeblich in Kürze den Serien-Tod sterben wird. Um das zu erfahren, werden sich die Fans wohl noch ein paar Monate gedulden müssen...