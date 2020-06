AWZ: Julian Bayer löst Julia Albrecht ab

Abgelöst wird sie ausgerechnet von ihrem Serien-Bruder Leo Brück, gespielt von Julian Bayer.

Der Neuzugang wird ab 12. November bei AWZ zu sehen zu sein. Acht Wochen lang spielen Julia und Julian dann Seite an Seite, am 25. Januar 2016 wird ihre letzte Folge ausgestrahlt.

Leo Brück kehrt von seinem Studium in den USA nach Essen zurück. Kaum in seiner Heimat angekommen, landet er auch schon mit Isabelle im Bett. Allerdings ahnt er nicht, dass sie ausgerechnet mit seinem Vater Thomas liiert ist. Das klingt nach Ärger...

Schauspieler Julian Bayer weiß genau, dass seine Serienrolle ein ziemlicher Draufgänger ist. "Er flirtet ziemlich viel und lässt scheinbar nichts anbrennen. Doch dann wird er von einer ziemlich hübschen Frau aus dem Steinkamp-Universum zu einem Date gebeten... Wer es ist und wie das dann weitergeht, werde ich aber noch nicht verraten", erklärte er im RTL-Interview.

Julia Albrecht will nach ihrem Ausstieg zurück nach Berlin ziehen. "Ich möchte erst einmal schauen, was ich in Zukunft machen will. Will ich studieren? Will ich eine Ausbildung machen? Welche Möglichkeiten bietet mir die Schauspielerei noch? Ich freue mich auf viele neue Eindrücke und Herausforderungen", sagt sie.