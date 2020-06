AWZ: Sommerdreh fällt wegen schlechtem Wetter aus

Eigentlich war ein Drehtag am See und ein sportliches Foto-Shooting geplant. Der Dauerregen in Köln machte dem "Alles was zählt"-Team jedoch einen Strich durch die Rechnung, wie der "Express" berichtet.

Graue Wolken statt strahlendem Sonnenschein - das Wetter zeigt sich an dem Tag wirklich von seiner schlechtesten Seite. Eigentlich sollten Fotos für die Modekollektion von Luigi Sabatoni gemacht werden. Doch aus der geplanten Beachvolleyball-Partie wurde nichts - die Schauspieler bibberten stattdessen eine Stunde am Otto-Maigler-See in Hürth. Wenig Spaß für Anna-Katharina Fecher und das Männermodel an ihrer Seite, Basti Döhring (bekannt aus der Kuppel-Show "Mamma Mia").

Zu sehen sind die Aufnahmen diesen Freitag ab 19:05 Uhr bei "Alles was zählt".