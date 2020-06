Axelle Despiegelaere: Model-Karriere dank WM-Fan-Look

Die 17-Jährige ist ein riesiger Fußball-Fan und hat sich einen großen Traum erfüllt. Sie flog zur Fußball-WM nach Brasilien, um sich dort ein Spiel ihrer Nationalmannschaft anzusehen. In voller Fan-Montur ging sie ins Stadion und freute sich über die Performance der belgischen Kicker auf dem Platz.

Weil sie so schön jubelte, fing die Kamera sie ein und zeigte sie zuerst in der Totalen, dann in Großaufnahme.

Millionen Menschen sahen Axelle Despiegelaere zu, und auch ein Fotograf in ihrem Heimatland. Der war sofort begeistert von der "roten Teuflin" und bot ihr einen Model-Vertrag an.

Nun lebt sie den Traum vieler junger Mädchen: Sie ist sie bei der Kosmektifirma L'Oréal als Model angestellt.