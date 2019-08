Baby-Alarm: Ashley Graham ist schwanger!

Reddit this

Ashley Graham ist schwanger. Das verkündete das Model am Mittwoch in einem süßen Instagram-Video.

Endlich geht ihr großer Traum in Erfüllung! In den letzten Jahren machte Ashley Graham mehrfach klar, sich unbedingt eigene Kinder zu wünschen. Nun ist die 31-Jährige tatsächlich schwanger!

Ashley Graham ist im Baby-Fieber

Am Mittwoch feierte das Model und Justin Ervin ihren neunten Hochzeitstag. Zu diesem Anlass posteten sie ein süßes Video auf in dem sie auch Ashleys Schwangerschaft offiziell machten. Darunter schrieb sie: „Heute vor neun Jahren habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet. Es war die beste Reise mit meiner Lieblingsperson auf dieser Welt! Heute fühlen wir uns so gesegnet und dankbar, mit unserer WACHSENDEN FAMILIE zu feiern! Alles Gute zum Jubiläum. Das Leben wird noch besser.“

Unter dem süßen Video hagelt es bereits zahlreiche Glückwünsche von Fans und Promi-Kollegen. Nun darf Ashley erst einmal kürzertreten und ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen.