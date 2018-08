Baby-Beichte bei "Promi Big Brother": Sophia Wollersheim ist schwanger

Reddit this

Wow, was für eine überraschende Beichte! Während sich die „Promi “-Zuschauer zunächst noch wunderten, warum nicht an der Challenge teilnehmen durfte, haben sie jetzt eine eindeutige Antwort: Die 30-Jährige ist schwanger!

Sophia lässt die Baby-Bombe platzen

"Es fällt mir schwer gewisse Dinge zu machen. Die letzten Wochen habe ich meine Prioritäten geändert in meinem Leben", erklärt sie. Dann lässt sie die Bombe platzen: "Ich bin schwanger! Ich erwarte ein kleines Baby. Es ist raus!"

Auf ihr Korsett muss Sophia von nun an also verzichten. Bisher hat sie übrigens noch nicht verraten, wer der glückliche Papa ist. Wahrscheinlich ist es aber der Mann, mit dem sie kürzlich knutschend in Los Angeles erwischt wurde.