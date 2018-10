Baby ertränkt: Mutter suchte bei Google nach Mordmethoden

Eine 19-Jährige aus Arizona (USA) steht vor Gericht, weil sie ihr vier Wochen altes Baby in der Badewanne ertränkt haben soll. Zuvor suchte die junge Mutter auf ihrem Handy nach Methoden, ein Kind „sofort“ zu töten.

Jenna Folwell steckte ihr totes Kind in eine Tasche, ging in einen Park und rief die Polizei an. Sie gab an, dass eine fremde Person ihr Baby geklaut habe. Zwei Stunden später fanden die Beamten den toten Säugling in der Wohnung der Frau.

Sie ertränkte ihr Baby

Diese korrigierte ihre Geschichte plötzlich und gab an, dass sie das tote Baby in der Badewanne fand, nachdem sie ohnmächtig geworden war. Das nehmen ihr die Beamten allerdings nicht ab, denn sie suchte bei Google zuvor rund 100 Mal nach „Methoden, um sofort zu sterben“ und „Fälle von vermissten Babys“. Folwell soll außerdem danach gesucht haben, wie lange es dauert, bis ein Baby ertrinkt.

Als die Polizei die Frau mit den Suchergebnissen konfrontierte, soll sie die Tat gestanden haben. Angeblich konnte sie es nicht ertragen, ihr Baby schreien zu hören. Trotzdem soll sie versucht haben, ihren Sohn wiederzubeleben, nachdem sie ihn bereits eine Minute lang ins Badewasser gedrückt hatte. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät...