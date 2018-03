Baby in Mülltonne entsorgt: Mutter ist wieder auf freiem Fuß

In Leipzig wurde vor rund einem Monat eine Babyleiche entdeckt. Das Kind wurde in einer Mülltonne entsorgt.

Die Mutter wird tatverdächtig, das Kind umgebracht zu haben – und trotzdem wurde sie jetzt aus der Untersuchungshaft entlassen. Gegen die 28-Jährige bestehe kein dringender Tatverdacht, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Am 22. Februar wurde der Säugling in einem Hinterhof in einer Mülltonne entdeckt worden. Die Frau soll laut den Ermittlern das Baby auf die Welt gebracht haben und hat es anschließend getötete. Eine Untersuchungshaft ist laut der Staatsanwaltschaft trotzdem nicht gerechtfertigt, da dafür ein „dringender“ Tatverdacht vorliegen muss und das ist laut den Ermittlern hier nicht der Fall.