Baby stirbt nach Biss von Hund

Grausamer Vorfall in Bad König in Hessen: Ein Hund hatte einen sieben Monaten alten Jungen tot gebissen!

Das Tier ging aus bisher unbekannten Gründen auf das Kind los und biss ihn in der Wohnung der Familie in den Kopf. Nach der Attacke hat der Vater sofort die Polizei gerufen. Der Junge kam in ein Krankenhaus und wurde dort behandelt – zunächst war sein Zustand noch stabil.

Einige Stunden später verschlimmerte sich die Lage jedoch dramatisch und das Kind ist plötzlich verstorben. Die Eltern des Jungen standen nach dem dramatischen Zwischenfall komplett unter Schock.

Eine Obduktion soll nun klären, weshalb der Junge sterben musste. Außerdem wird geklärt, weshalb das Tier plötzlich so aggressiv wurde und auf das Kind losging. Das Baby war das einzige Kind des Paares.