Prinz William und Herzogin Kate: Das sind ihre Lieblings-Babynamen

Nicht mehr allzu lange und dann ist auch schon das dritte Baby da! Herzogin Kate und Prinz William erwarten die Geburt ihres Kindes im kommenden April.

Bislang ist aber weder das Geschlecht, noch der Name des Ungeborenen bekannt. Denn obwohl Kates Babybauch zusehends immer größer wird, wollen die beiden Eltern diese Information noch nicht so recht verraten.

Herzogin Kate & Prinz William: Es werden Zwillinge!

Jetzt gibt es jedoch Neuigkeiten aus dem Palast, denn es heißt die Buchmacher des royalen Paares haben schon ein paar Favoriten. Das berichtete zumindest das britische Boulevardblatt "The Sun". Laut diesem soll es sich bei den potentiellen Namen für ein Mädchen um Alice, Victoria, Elizabeth (in Anlehnung an die Queen) oder auch Alexandra (zweiter Vorname der Queen) handeln.

Die zur Wahl stehenden Jungs-Namen sind laut dem Boulevardblatt: Arthur (2. Vorname von Prinz William), Henry (1. Vorname von Prinz Harry), Albert (3. Vorname von Prinz Harry) und Frederick. Aber auch James und Philip (3. Vorname von Prinz William) könnten möglich sein.

William, George, Kate und Charlotte picture alliance / NurPhoto

Wie gewohnt ist die Namensauswahl also wieder sehr traditionell. Na dann sind wir ja mal gespannt, welcher der Namen das Rennen machen wird.