Babys 1. Geburtstag: Motsi Mabuses Liebeserklärung rührt zu Tränen

Vor einem Jahr veränderte sich das Leben von und Evgenij Voznyuk grundlegend: Die Profitänzerin brachte ihr erstes Kind zur Welt! Heute feiert der kleine Sonnenschein seinen ersten Geburtstag.

Motsi gratuliert ihrer Tochter

Auf gratulierte die 38-Jährige ihrem Töchterchen mit einer rührenden Liebeserklärung. „Happy Birthday mein Engel“, schreibt Motsi zu einem süßen Mama-Tochter-Foto. „Es geht heute nur um dich, aber ich möchte dir Danke sagen! Danke, dass du in unser Leben gekommen bist und unser Leben so bereicherst. Wir lieben dich innig und wünschen, dass du weiterhin so glücklich bist. Die Liebe einer Mutter für ihr Kind ist mit nichts anderem in der Welt zu vergleichen", schreibt die "Let's Dance"-Jurorin weiter.

Unter dem Post häufen sich mittlerweile die Glückwünsche. So gratulieren auch wie , und dem kleinen Knirps. Was Mama Motsi sich wohl für den ersten Geburtstag ihres Lieblings überlegt hat? Vor einigen Tagen verriet sie bereits, den Tag so besonders wie möglich gestalten zu wollen. Hach!