Bachelor 2015: Ex-Freundin von Oliver Sanne packt aus

Dort hat sich Model Melissa Weichert zu Wort gemeldet. Sie war bis kurz vor den Dreharbeiten noch die Freundin von Oliver Sanne.

Von Juni bis Oktober 2014 waren sie ein Paar. Sie beendete die Beziehung, nachdem er den Vertrag mit RTL unterschrieb. Dabei hatte er eigentlich andere Pläne. Laut Melissa Weichert sollte sie sich ebenfalls bewerben, um dann die letzte Rose von Oliver Sanne zu bekommen.

Doch sie wollte nicht mit 21 anderen Frauen um ihren eigenen Freund kämpfen und machte Schluss. Schon vorher war in der Beziehung nicht alles gut gelaufen: "In der Öffentlichkeit sollte ich immer sagen, dass ich nur ,eine' Freundin sei!"

Das war nicht nur im Hinblick auf seine Bachelor-Teilnahme kalkuliert angeblich war er ihr nicht treu. Er traf sich mit anderen Frauen im Hotel, so der Vorwurf. Dass er nicht immer treu war, hat der Bachelor selbst schon zugegeben.

