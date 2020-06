Bachelor 2015: Liz stellt eine Bedingung

"Die erste Rose heute, und damit die Möglichkeit, meine Eltern kennenlernen, geht an dich Liz", verkündete Oliver Sanne nach den Dreamdates. Diese Rose wollte Liz zwar annehmen, so ganz für den nächsten Schritt konnte sie sich aber nicht entscheiden. Sie stellte ihm eine Bedingung: "Bevor ich deine Eltern kennenlerne, würde ich gerne nochmal die Möglichkeit haben, mit dir zu reden. Ich habe noch so ein paar Fragen und mir in den letzten Tagen viele Gedanken gemacht", so Liz.

Das könnte für Oliver ein unangenehmes Gespräch werden. Denn Liz ist eifersüchtig: "Ich komme damit kaum zurecht, zu wissen, dass es da noch eine andere gibt."

Nach den klaren Ansagen des Bachelors ihr gegenüber war es für sie ein Schlag in die Magengrube, zu hören, was er auf den anderen Dreamdates getrieben hatte. Auch mit ihrer Konkurrentin Carolin hat er eine Nacht gemeinsam verbracht.

"Ich verspür grad so einen Hass!", erklärte sie. Nun möchte sie, vor einem Treffen mit den Schwiegereltern in spe, wissen, was genau passiert ist: "Ich werde ihn fragen, ob die beiden mehr hatten als nur Küssen, weil es mir einfach wichtig ist!"

Es könnte also sein, dass Oliver Sanne nach dieser Unterhaltung mit Liz nicht mehr die Wahlmöglichkeit zwischen zwei Frauen hat.