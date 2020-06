Bachelor 2016: Feiert Leonie ihren Geburtstag ohne Leonard?

Ihren Geburtstag feierte sie mit Freunden, Torte - und eventuell auch mit Leonard Freier. Auf dem Foto, das sie jetzt bei Facebook postete, war von ihm allerdings nichts zu sehen. Im Hintergrund steht allerdings ein anderer Mann, der nicht der Bachelor zu sein scheint...

"Die letzten 2 Tage habe ich mein Handy einfach mal Handy sein lassen! Daher erst jetzt, aber von ganzem Herzen, ein riesiges Dankeschön an alle, die an meinem Geburtstag an mich gedacht und mir auf unterschiedlichste Art & Weise so viel Freude bereitet haben!", schrieb Leonie Sophia Pump zu dem Bild. Fest steht, dass Leonard in den letzten zwei Tagen keine Handy-Pause gemacht hat. Er postete fleißig jeden Tag weiter - aber keine Glückwünsche an Leonie.

Und weiter schreibt Leonie: "Ein besonderer Dank geht an meine Liebsten - zu wissen, dass ihr immer für mich da seid, macht mich unendlich stolz und ist das wertvoll..."