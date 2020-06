Bachelor 2016: Hat Leonard mit Cindy die Falsche rausgeworfen?

Als während der Nacht der Rosen dann auch noch sein Übernachtungsdate Daniela vor ihm flüchtete, wirkte der Rosenkavalier vollends verwirrt.

Tatsächlich hatte man bisher eigentlich nur bei Marine-Offizierin Cindy den Eindruck, wahres Interesse erkennen zu können. Der blonde Lockenkopf brachte dem Bachelor schon am ersten Abend ein kleines Geschenk mit, flippte in der Limo vor Begeisterung förmlich aus, als sie ihn das erste Mal sah, und suchte immer wieder die Nähe zu Leonard. Um ihn zu beeindrucken, studierte sie mit den anderen Mädels sogar eine Tanzchoreografie für ihn ein. Doch dummerweise lösten ihre Bemühungen beim Bachelor nicht die erhoffte Reaktion aus. Bis auf eine Einladung zum Gruppendate ging Cindy weitgehend leer aus. Und gestern Abend gab es dann auch keine Rose mehr für sie.

Besonders bitter: Leonard Freier scheint sich der Tatsache, dass Cindy es Ernst mit ihm meinte, durchaus bewusst zu sein. Es habe jedoch einfach nicht "gefunkt", gab er ihr zum Abschied mit auf den Weg. Und das, obwohl (oder gerade weil) sie ihm ihr Interesse immer recht offen zeigte. Wollte er nicht eigentlich eine Frau, die weiß, was sie will? Am Ende war ihm das wohl doch zu langweilig...

Ob es womöglich die falsche Entscheidung war, die großgewachsene Blondine nach Hause zu schicken? Das wird sich in den nächsten Wochen wohl zeigen...