Bachelor 2016: Leonie Rosella war auch schon bei GNTM

Leonard Freier machte zwar Kandidatin Denise immer wieder Vorwürfe, dass sie nur an der Sendung teilnehme, um ihre Karriere zu pushen. Doch auch Leonie Rosella hat es offenbar faustdick hinter den Ohren. Sie war nicht nur schon bei "Wer wird Millionär", sondern nahm auch an der Wahl zur Miss Germany sowie an GNTM 2015 teil. HIER sieht sie man sie backstage beim Casting.