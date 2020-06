Bachelor 2016: Wird Sandra Brexel bei Leonard Freier nackt vorstellig?

Allerdings ist es fraglich, ob wirklich alle Ladys hübsch angezogen aus dem Auto klettern können. Kandidatin Sandra Brexel hat am Flughafen in Miami nämlich ein kleines Problem: Ihr Koffer ist weg. Die Münchnerin steht also ziemlich nackt da, ihre Kleider sind leider nicht für sie verfügbar.

Direkt die erste Gelegenheit für Konkurrentin Elvira ein wenig Gift zu spritzen: „Also Mitleid habe ich nicht, es kann zwar jedem passieren, aber ich bin froh, dass ich nicht diejenige bin, die den Koffer verloren hat.“ Zum Glück kann man davon ausgehen, dass RTL sicherlich den einen oder anderen Notfallfummel im Fundus haben wird. Falls sich das Problem nicht sowieso einfach in Wohlgefallen auflöst und Sandras Koffer doch noch auftaucht. Auf ihr Outfit in der ersten Nacht der Rosen darf man auf jeden Fall jetzt schon sehr gespannt sein. "Der Bachelor" um 20.15 Uhr bei RTL.