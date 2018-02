Bachelor 2018: Aufstand gegen Daniel Völz!

Die TV-Nation ist gespalten: Der aktuelle Rosenverteiler knutscht und fummelt sich offenbar zu intensiv durch die Staffel...

Er baggert, züngelt und soll sogar schon während der Dreharbeiten Sex mit den Mädchen gehabt haben. Keine Frage: Noch nie ist ein „Bachelor“ derart forsch an seine Liebessuche rangegangen wie Daniel Völz. Und während die Kandidatinnen schon total verzweifeln (Svenja: „Ich verliere zunehmend an Selbstbewusstsein!“), genießt Daniel seine Rolle als Harems-Führer in vollen Zügen: „Ich bin jemand, der gerne Neues ausprobiert“ – und das offenbar mit möglichst vielen...

Bachelor 2018: Ist sie die geheime Favoritin von Daniel Völz?

Doch während sich die meisten Mädels ihrem Schicksal fügen – nur Yeliz holte wortwörtlich zum Gegenschlag aus –, bekommt Daniel nun Zunder aus den eigenen (Promi-)Reihen. So urteilte sein Kollege und Vorgänger Sebastian Pannek, dass Daniel das Niveau der Kuppel-Show deutliche senken würde. TV-Koch Tim Mälzer fand noch drastischere Worte, sprach von einem „frauenverachtenden Format“. Er nahm jedoch auch die Mädels in die Pflicht und kritisierte deren Blauäugigkeit: „Das ist ein Aufmarsch von Trash-Schlampen allererster Güte!“

Hat sich Bachelor Daniel sein Image ruiniert?

Gegenüber InTouch positioniert sich Frauenrechtlerin Olivia Jones etwas anders: „Die Show müsste heißen: ‚Der Bachelor lebt sich aus‘. Der ist ein Frauenausnutzer par excellence. Er bricht da so vielen das Herz, das ist schon heftig!“ Scheint, als dürfte sich der Berliner bei seinen zukünftigen Red-Carpet-Auftritten auf einen Spießrutenlauf gefasst machen. „Ich würde ihm sicher ein paar ernste Takte sagen“, versichert Olivia.

Ob sich Daniel, der nicht nur in Zukunft Rosen in Clubs verteilen, sondern sich auch auf Schauspielrollen bewerben will, seiner aktuellen Außenwirkung bewusst ist? Und: Kann er das Bild des fummelnden Herzensbrechers noch mal zurechtrücken? Bei TV-Star Jenny Elvers kann er sich diese Mühen schon mal sparen. Sie versichert InTouch: „Als ich hörte, wie er da mit den Mädels umgeht, war der bei mir schon unten durch.“ Eins ist sicher: Bei den Dreharbeiten hat Daniel bestimmt mehr Spaß gehabt als beim baldigen Kennenlernen seiner Promi-Kollegen.