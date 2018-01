Bachelor 2018: Daniel Völz packt über seine Ex aus!

Bachelor-Daniel ist ab dem 10.01. bei "Der Bachelor" auf der Suche nach seiner Traumfrau. 22 Kandidatinnen buhlen dabei um das Herz des smarten Junggesellen. Neben seinem attraktiven Aussehen, kann Daniel auch mit aufregenden Hobbys und einem Spitzen-Job punkten. Verständlich, dass Daniel schon vor "Der Bachelor" eine Freundin hatte. Wie er jetzt berichtet, soll es mit ihr allerdings nicht immer leicht gewesen sein.

Bachelor 2018 - Daniel Völz: Süße Baby-Beichte!

Bachelor 2018: Daniel Völz hat die Wahl

Bachelor-Daniel Völz will bei "Der Bachelor" die große Liebe finden. Er hat dabei die Auswahl zwischen 22 Traumfrauen, die sich alle einig sind: Sie wollen die letzte Rose von Bachelor-Daniel erhalten. Dass die Gewinnerin nicht die erste Freundin von Bachelor-Daniel sein wird, ist den meisten Fans bewusst. Doch wie war die Ex von Bachelor-Daniel?

Bachelor 2018: Daniel Völz spricht über seine Ex

Die neue Traumfrau von Daniel Völz soll nicht nur sein Herz erobern, sondern ebenfalls einige Sympathiepunkte bei seiner Mutter Rebecca Völz im Petto haben. Seine Ex und seine Mutter sollen sich nicht so gut verstanden haben - ein Alptraum jeder Partnerin. Dies soll in Zukunft anders sein. So berichtet Daniel gegenüber "RTL": Ich habe die Situation schon mal durchgemacht, dass sich meine Ex-Freundin und meine Mutter überhaupt nicht verstanden haben. Nochmal will ich sowas nicht durchmachen müssen. Klare Worte, die allen Bachelor-Kandidatinnen zeigen sollten: Legt euch nicht mit der Bachelor-Mama an!