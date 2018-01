Bachelor 2018: Mit IHR lebt Daniel Völz zusammen!

RTL hat es offiziell bestätigt: Daniel Völz ist der neue Bachelor 2018! 22 Single-Damen werden ab Mittwoch in der neuen Staffel der Kuppelshow um den Hottie buhlen.

Daniel Völz ist 32 Jahre alt, Immobilienmakler und sucht jetzt die große Liebe seines Lebens. Geboren wurde er 1985 in Neuseeland, lebte dann in Berlin und ist nun wieder in die USA gezogen.

Daniel Völz wohnt nicht allein

Sein Alltag dreht sich vor allem um Arbeit und Sport. Der Immobilienmakler beschäftigt sich vor allem mit Autos. Die Zeit würde er gerne mit einer Frau teilen. Daniel Völz lebt in einer 2-Zimmer-Wohnung – und zwar nicht allein! Denn der 32-Jährige hat eine französische Bulldogge, welche auf dem Namen „Bella“ hört. Sie sei seine „einzige Frau in meinem Leben“, sagt Daniel Völz im Interview mit RTL.

Das soll sich nun ändern! Seine letzte Beziehung endete im November 2016. Daniel weiß, "ich brauche eine Frau, die stark ist und die mir auf Augenhöhe begegnet. Sie sollte offen, ehrlich und selbstsicher sein. Auch der Humor spielt eine große Rolle für mich". Und weiter: "Ich denke, der Bachelor ist eine einzigartige Chance, die Liebe meines Lebens zu finden - die Frau, die an meine Seite gehört!" Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ zeigt RTL immer mittwochs um 22:15 Uhr.