Bachelor 2018 - Daniel Völz: Süße Baby-Beichte!

Morgen starte die neue Bachelor-Staffel bei "RTL". Bachelor-Daniel Völz hat dabei die Wahl zwischen 22 Traumfrauen, die sein Herz erobern wollen. Eine gemeinsame Zukunft kann sich jede Teilnehmerin mit Bachelor-Daniel vorstellen. Doch wie sieht es mit Nachwuchs aus?

Bachelor 2018: Kandidatin Lisa will sich richtig verlieben!

Bachelor 2018: Daniel Völz ist ein Traummann

Nicht nur das Äußere stimmt bei Bachelor Daniel Völz. Auch seine Vita bestätigt: Er ist ein echter Traummann. Momentan arbeitet er als Immobilienmakler in Sarasota/Florida. Zu seinen Hobbys zählen Fitness, Speerfischen und schnelle Autos. Eine Traumfrau soll sein Glück jetzt komplementieren. Aber wie sieht es mit einem Bachelor-Sprössling aus? Wie die Mutter von Daniel Völz verriet, habe ihr Sohn definitiv Papa-Qualitäten.

Bachelor 2018: Daniel Völz hat Papa-Qualitäten

Wie Rebecca Völz, die Mutter von Bachelor-Daniel, jetzt verriet, ist sie sich sicher: Daniel wäre ein guter Vater. In einer süßen Baby-Beichte berichtet sie gegenüber "RTL": "Ich habe ihn schon ein paar Mal mit Babys gesehen und muss sagen, dass kann er sehr gut. (...) Er kann sich auch gut auf ein Kind einstellen." Ehrliche Worte, die alle Frauenherzen höherschlagen lassen - In Bachelor-Daniel steckt also mehr als nur der hübsche "Karriere-Mann". Ob eine der Bachelor-Kandidatinnen irgendwann die Mutter seiner Kinder wird? Wir können gespannt sein!