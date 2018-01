Bachelor 2018 - Daniel Völz: Überraschende Sex-Beichte zur Show!

Heute ist es wieder soweit! Mit dem Start der Bachelor-Staffel am 10. Januar, will sich Bachelor-Daniel von 22 Herzdamen erobern lassen. Das Format ist bekannt für seine Liebeleien und Körperlichkeit. Ist auch Daniel ein Bachelor-Kandidat, der für ein gemeinsames "Schäferstündchen" zu haben ist? Mit einer überraschenden Sex-Beichte verschafft Daniel Völz jetzt Klarheit!

Bachelor 2018 - Daniel Völz: Überraschende Fotos aufgetaucht!

Bachelor 2018: Daniel Völz ist ein Frauenschwarm

Das Bachelor Daniel Völz ein absoluter Frauenschwarm ist, ist offensichtlich. Aber nicht nur sein Aussehen lässt alle Frauenherzen höherschlagen. Auch seine Vita ist erstklassig. Verständlich, dass die Bachelor-Kandidatinnen ihrem Traummann so nah wie möglich kommen wollen. Doch wie weit würde Daniel gehen? In einer Sex-Beichte verrät Daniel seine Sex-Pläne für die Show.

Bachelor 2018: Daniel Völz findet Sex wichtig

Für Daniel Völz gehört Sex, zu einer gesunden Beziehung dazu. So verrät er gegenüber "Express": Wenn man jemanden gefunden hat und in sein Herz geschlossen hat, gehört Sex dazu. Man kann dem Partner vieles sagen, aber manche Sachen kann man eben nur zeigen. Sex ist sehr gesund und wichtig, sollte aber nicht der Mittelpunkt in einer Beziehung sein."

Bachelor 2018: Daniel Völz über Bachelor-Sex

Auch bei "Der Bachelor" will Daniel das Thema Sex nicht kategorisch ausschließen. So berichtet er: "Sex gehört auch dazu, um Entscheidungen zu treffen, wie das zusammen weitergehen könnte. Wir leben in einem Zeitalter, wo man vieles bestimmen kann. Wenn man sich gut versteht, dann ist alles möglich. Ich will mich da nicht festsetzen und habe auch keine großen Erwartungen oder Hoffnungen." Zwischen welcher Kandidatin und Daniel es am ehesten knistern wird? Wir können gespannt sein!