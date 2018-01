Bachelor 2018: Daniel Völz überraschende Show-Beichte!

Daniel Völz wird heute Abend erstmals als neuer Bachelor vor der Kamera zu sehen sein. Dabei werden in Miami 22 Kandidatinnen um das Herz von Bachelor-Daniel kämpfen. Viele Männer beneiden Daniel Völz um seine neue Rolle als Bachelor. Zum Erstaunen aller Fans, war Daniel davon anfangs allerdings weniger begeistert. In einer intimen Beichte verrät Daniel, wie er zum Bachelor wurde.

Bachelor 2018 - Daniel Völz: Überraschende Sex-Beichte zur Show!

Bachelor 2018: Daniel Völz ist Bachelor

Schon im vergangen Jahr wurde das offene Geheimnis gelüftet, dass Daniel Völz der Bachelor 2018 sein wird. Heute Abend ist der smarte Junggeselle erstmals im TV zu sehen. Wie Daniel jetzt verriet, wollte er eigentlich gar kein Bachelor sein. Alle Bachelor-Fans fragen sich: Wie kam Daniel zu dem begehrten "Bachelor"-Titel?

Bachelor 2018: So wurde Daniel Völz Bachelor

Die Idee, dass Daniel Völz der Bachelor 2018 wird, stammt aus Daniels Freundeskreis. So berichtet Daniel gegenüber "Focus-Online": "Alles fing an, als mein bester Freund Dennis mit seiner Frau zusammen die "Bachelorette" guckte. Vor der Werbepause wurde dazu aufgerufen, sich als neuer Bachelor zu bewerben. Dennis sagte zu mir: 'Daniel, das musst du machen.' Zuerst habe ich ihn ausgelacht, dann ließ ich es mir doch durch den Kopf gehen – und dachte mir, ich habe ja nichts zu verlieren, wenn ich mich bewerbe. Ein paar Monate später stand ich dann auf dem roten Teppich in Miami und begrüßte 22 umwerfende Frauen. Wahnsinn! Das kam alles irgendwie unerwartet und plötzlich."

Bachelor 2018: Daniel Völz will seine Traumfrau finden

Auch wenn Daniel Völz anfangs Zweifel an seiner Bachelor-Teilnahme hatte, scheint er sich mittlerweile gut an seine neue Position gewöhnt zu haben. Ob Daniel Völz bei "Der Bachelor" die große Liebe finden wird? Wir können gespannt sein!