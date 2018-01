Bachelor 2018: Der Streit um Daniel Völz eskaliert in Folge drei!

Ohje, das kann ja heiter werden. Morgen startet Bachelor-Daniel Völz mit seinen Herzdamen in die dritte Liebes-Runde. Eigentlich verlief das Zusammenleben in der Bachelor-Villa relativ harmonisch ab – bis jetzt! Der Streit um den begehrten Rosekavalier droht zu eskalieren.

Bachelor 2018: Vorfreude auf die Dates? Keine Spur!

Eigentlich sollten sich die Kandidatinnen auf die Dates mit ihrem smarten Junggesellen freuen. Bei einigen Kandidatinnen scheint der Fokus jedoch ganz woanders zu liegen. Der Streit zwischen den Herzdamen, soll in der dritten Bachelor-Show, eine neue Dimension erreichen. So berichtet Nadine gegenüber "RTL": "Heute Nacht war die Hölle los." Janina Celine entgegnet: "Endlich ist Bums in der Bude!".

Mit wem hat Daniel Völz die Dates?

Allerdings wird sich nicht nur gestritten. Es wird auch wieder geflirtet was das Zeug hält. Yeliz, Kristina, Jessica, Janine Christin, Carina, Janina Celine und Roxana dürfen Daniel für ein Gruppendate zum Strand begleiten. Lina gewinnt das Einzeldate für sich. Dabei hat Daniel eine Überraschung für sie parat, die ihren Tag unvergesslich werden lässt. Svenja scheint Daniel Völz allerdings besonders zu gefallen. Obwohl sie bereits ein Einzeldate mit dem Bachelor hatte, darf sie nach dem Gruppendate mit Janina, Meike, Janet und Maxime trotzdem bleiben. Auch ein Kuss zwischen Svenja und Daniel lässt dabei nicht lange auf sich warten. Ob die neuen Kandidatinnen Samira und Christina das Ruder noch rumreißen können? Wir können gespannt sein!