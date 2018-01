Bachelor 2018: Heiße Kuss-Fotos von Daniel Völz aufgetaucht

Daniel Völz hat 22 Single-Damen in der ersten Folge von „Der Bachelor“ kennengelernt. Nun geht er mit den Damen auf Tauchfühlung und es gibt sogar schon den ersten Kuss.

So offensiv war bisher kaum ein Bachelor davor! "ich bin in 15 Minuten bei euch in der Villa und möchte Eine von euch einladen, mit mir den Tag zu verbringen", teilt der Bachelor den Ladies mit. "Wir werden uns heute auf dem Wasser und vor allem auch in der Luft aufhalten und ich denke, ich habe mir dazu genau die richtige Frau ausgesucht“, heißt es in einer Videobotschaft.

Bachelor 2018: Kandidatin Janina Celine findet sich super süß und super sexy!

Daniel Völz hat sich Svenja für das Date ausgesucht. Später gibt es sogar den ersten Kuss – allerdings mit einer ganz anderen Dame. Nach dem Einzeldate mit Svenja steht ein Gruppendate mit Jessica, Claudia, Alina, Yeliz, Nadine, Janine Christin, Janina Celine, Michelle und Maxime an.

Bachelor 2018: Daniel Völz und Janina Celine küssen sich

Leidenschaftlicher Kuss zwischen Janina Celine​ und Daniel Völz MG RTL D

Aus dem Gruppendate wird für Janina Celine ein Einzeldate. Dabei kommen sie sich und der Bachelor näher. Die beiden tauschen dann sogar den ersten Kuss miteinander aus. Wie die anderen Kandidatinnen darauf wohl reagieren werden? Ein Zickenkrieg ist hier wohl vorprogrammiert… Die neue Folge von „Der Bachelor“ zeigt RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr.