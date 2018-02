Bachelor 2018: Ist sie die geheime Favoritin von Daniel Völz?

Hat sich das Liebes-Blatt beim Bachelor erneut gewendet? Zuerst galt Carina als geheime Favoritin von Daniel Völz, dann wurde es Svenja. Nun könnte sich Daniel erneut umentschieden haben, dies zeigen zumindest die Bilder aus der neusten Bachelor-Folge. Ist nun diese Lady seine Favoritin?

Bachelor 2018: Ihm reicht’s! Darauf hat Daniel Völz keine Lust mehr

Daniel Völz: Ist sie die Bachelor-Favoritin?

Während in den vergangenen Folgen noch Carina und Svenja als die Favoriten-Herzdamen von Daniel gehandelt wurden, scheint sich Daniel jetzt auf eine andere Lady zu fokussieren: Janine Christin! Die neusten Bachelor-Bilder zeigen die beiden in trauter Zweisamkeit bei einem Ruderausflug. Eigentlich bekam Janine Christin in der letzten Folge "nur" die "Ersatz-Rose" überreicht, weil Maxime und Samira freiwillig gingen. Die Fans sind verwundert: Konnte Janine Christin ihren Daniel doch noch von sich überzeugen?

Daniel und Janine Christin MG RTL

Daniel Völz: Seine Liebes-Chancen stehen gut!

Sollte Daniel seine Herzdame Janine Christin als seine Favoritin auserkoren haben, stehen seine Liebes-Chancen definitiv gut. Janine Christin scheint von dem Bachelor absolut begeistert zu sein. So verrät sie: "In Daniels Nähe fühle ich mich durchaus wohl, er gibt einem eine starke Schulter zum Anlehnen. Weiß sich gekonnt auszudrücken. Steht mit beiden Beinen im Leben. Er scheint ein sehr großes Herz zu haben. Er ist genau so ein Familienmensch wie ich und auch die Liebe zu Hunden teilen wir." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Charakterlich hat Daniel mich komplett vom Hocker gehauen." Ehrliche Worte, die Janine Christins tiefe Zuneigung ausdrücken.

Allerdings hat Daniel in ihren Augen auch ein Manko: Seine Köperbehaarung. So berichtet Janine Christin: "Über die Körperbehaarung kann man vielleicht nochmal unter vier Augen sprechen." Ob es zwischen den beiden trotzdem funken wird? Wir können gespannt sein...