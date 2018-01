Bachelor 2018: Kandidatin Carina ist die heimliche Gewinnerin!

Carina ist eine der Bachelor-Kandidatinnen, die das Herz von Daniel Völz erobern möchte. In den letzten beiden Bachelor-Folgen, ging die hübsche Blondine dafür bereits aufs Ganze. Sie flirtete wild mit Daniel Völz und tauschte erste Zärtlichkeiten mit ihrem Traummann aus. Kein Wunder, dass für einige Bachelor-Fans die Liebes-Entscheidung bereits gefallen ist. Sie sind sich sicher: Carina ist die Gewinnerin. Doch wie denkt Daniel Völz darüber?

Kandidatin Carina: Heimliche Bachelor-Gewinnerin?

Obwohl Carina die jüngste Bachelor-Kandidatin ist, muss sie sich hinter den anderen Herzdamen nicht verstecken. Die 21-Jährige weiß genau was sie will. Neben ihrem Nebenjob als Kellnerin, arbeitet Carina als Industriekaufrau. Ihre Freizeit verbringt die hübsche Blondine im Fitnessstudio. Dies wird auch auf ihren "Instagram"-Fotos deutlich. Ihr Körper ist in Top-Form. Um ihn noch mehr in Szene zu setzten, ließ ihn Carina mit Tattoos verzieren. Doch kann sie damit Daniel Völz von sich überzeugen und die letzte Rose von dem smarten Junggesellen ergattern?

Bachelor Kandidatin Carina lässt nichts anbrennen

Das Carina bei Daniel Völz aufs Ganze geht, konnten die Fans bereits in der Bachelor-Staffel verfolgen. Die hübsche Blondine flirtete was das Zeug hält. Mit Erfolg! In der Nacht der Rosen, konnte Carina den Bachelor erneut von sich überzeugen. Trotzdem hat sie noch einen langen Liebes-Weg vor sich. Obwohl Carina von vielen Fans bereits als Bachelor-Gewinnerin betrachtet wird, muss sie sich in den nächsten Shows weiterhin gegen ihre Kontrahentinnen durchsetzen. Ob ihr das gelingt? Wir können gespannt sein! Daniel äußerte sich jedenfalls noch nicht zu einer geheimen Favoritin.