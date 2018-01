Bachelor 2018: Kandidatin Carina lässt die Männer um sich kämpfen

Carina wird bei der neuen "Bachelor"-Staffel über ihren eigenen Schatten springen. Wie sie verrät, lässt die Blondine sonst die Männer für sich kämpfen. Bei "Der Bachelor" will sie die letzte Rose von Bachelor-Daniel erhalten. Wird ihr das gelingen?

Bachelor 2018: Kandidatin Janet ist eine "Fashionista"

Bachelor 2018: Carina ist eine Powerfrau

Die 21-Jährige arbeitet hauptberuflich als Industriekauffrau. Am Wochenende ist sie ebenfalls als Teilzeit-Kellnerin tätig. Ist sie beruflich nicht eingespannt, verbringt sie ihre Freizeit im Fitnessstudio. Dort geht sie bis zu sechs Mal die Woche trainieren. Mehr Power ist kaum möglich. Kann Bachelor-Daniel da mithalten?

Bachelor 2018: Carina mag große Tattoos

Gegenüber "RTL" verrät Carina, dass sie ihre Freunde als liebenswert, lustig und verrückt beschreiben. Neben ihrer Vorliebe für Sport ist Carina ebenfalls ein absoluter Tattoo-Fan. Momentan zieren ein Löwenkopf am Rücken, eine Blumenranke am Arm und ein Schriftzug mit Schwalbe am Rippenbogen ihren Körper. Wird sich Bachelor-Daniel bei so viel Tattoo-Kunst noch auf das Wesentliche konzentrieren können?