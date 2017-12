Bachelor 2018-Kandidatin Claudia geht keinen Kompromiss ein

Claudia hat sich für "Der Bachelor" definitiv hohle Ziele gesetzt. Die 27-Jährige möchte nicht nur das Herz von Daniel Völz erobern, sondern ist sich ebenfalls sicher: "Sie will keine Kompromisse eingehen." Wird sie mit dieser Taktik erfolgreich sein?

Bachelor 2018-Kandidatin Claudia hat was auf dem Kasten

Claudia hat nicht nur einen Masterabschluss. Die 27-jährige Kölnerin arbeitet bereits in einem großen IT-Unternehmen und hat einiges auf dem Kasten. Aber nicht nur beruflich ist Claudia für ihre Zielstrebigkeit bekannt. Auch in der Liebe will die Blondine keine Kompromisse eingehen. So verrät sie es gegenüber "RTL". Ihre Meinung nach, ist sie unabhängig, unkompliziert und offen für Neues.

Bachelor 2018-Kandidatin Claudia ist viel unterwegs

In ihrer Freizeit ist Claudia viel unterwegs. Sie liebt reisen, segeln und verbringt viel Zeit in der Natur. Wie sie berichtet, würde sie gerne mit einer Segelyacht den Atlantik überqueren. Ob sie dafür mit Bachelor-Daniel Völz irgendwann die Segel hissen wird? Wir können gespannt sein!