Bachelor 2018: Kandidatin Janet ist eine "Fashionista"

Janet möchte in der Bachelor-Staffel-2018 das Herz von Daniel Völz für sich gewinnen. Wie sie verrät, sei sie absolut Beauty und Fashion begeistert. Allerdings ist ein schönes Aussehen nicht das Einzige, womit Janet Bachelor-Daniel von sich überzeugen will. In ihr steckt weitaus mehr!

Bachelor 2018: Janet ist ein Workaholic

Neben ihrem Beruf als Altenpflegerin, ist Janet ebenfalls als Teilzeit-Kellnerin tätig. Die 23-Jährige ist somit ein echter Workaholic. Freizeit bleibt ihr dadurch nur wenig. Kann sie trotzdem mal ein paar freie Stunden genießen, geht sie gerne shoppen oder putzt ihre Wohnung. Sauberkeit ist Janet wichtig. So verrät sie gegenüber "RTL": Ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch. Ihre große Leidenschaft ist Mode und Beauty. Allerdings steckt hinter Janets schöner Hülle auch ein tiefer Kern.

Bachelor 2018: Janet ist sozial eingestellt

Obwohl viele denken, dass Janet eine "Tussi" wäre, ist die 23-Jährige der Meinung: "Ich bin sozial eingestellt." Ebenso berichtet sie, dass sie großes Interesse an Themen wie Tod, die Zwischenwelt und das Leben danach habe. Seit einem Jahr ist sie auf der Suche nach ihrem Traumprinzen. Ob sie ihn in Daniel Völz finden wird? Wir können gespannt sein!