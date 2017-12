Kandidatin Janina Celine will in der nächsten Bachelor-Staffel das Herz von Daniel Völz erobern. Die Wahl-Hamburgerin ist ein echtes Nordlicht. Gebürtig kommt die 23-Jährige von der Urlaubsinsel Sylt. Neben ihrer Vorliebe für Sport, hat Janina Celine zwei ganz besondere Attribute, mit denen sie Bachelor-Daniel um den Finger wickeln will.

Bachelor-Kandidatin Janina Celine ist seit einem Jahr alleine

Ab Januar ist der Bachelor erneut auf "RTL" zu sehen. Auch Janina Celine will ihr Glück probieren und in Bachelor-Daniel die große Lieben finden. Wie sie gegenüber "RTL" verrät, ist die Hamburgerin bereits seit einem Jahr Single. Ihre Freizeit verbringt Janina Celine gerne mit Freunden sowie beim Sport.

Bachelor 2018: Kandidatin Yeliz hat eine berühmte Schwester!

Bachelor-Kandidatin Janina Celine findet sich sexy

Das nötige Selbstvertrauen, um die letzte Rose von Daniel Völz zu erhalten, hat Janina Celine bereits. So beschreibt sie sich selbst als "super süß" und "super sexy". Ob Bachelor-Daniel der gleichen Meinung ist, wird sich zeigen. Wir können also gespannt sein!