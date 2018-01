Bachelor 2018: Kandidatin Janina ist eine echte Schönheitskönigin!

Janina ist Kandidatin bei der Bachelor-Staffel 2018 und will das Herz von Bachelor-Daniel Völz erobern. In der Vergangenheit konnte sie bereits einige Stimmen von sich überzeugen. So wurde Janina 2016 zur Miss Bayern gewählt. Allerdings steckt noch mehr in der schönen Blondine. Wird sie Bachelor-Daniel von sich überzeugen können?

Bachelor 2018: Janina ist immer gut gelaunt

Selber beschreibt sich Janina als ein wenig chaotisch, jedoch stets gut gelaunt. Sie findet, dass sie eine unkomplizierte Frau zum Verlieben ist. Wie sie gegenüber "RTL" verrät, geht Janina in ihrer Freizeit gern auf Reisen, zum Sport oder fotografiert. Beruflich ist sie als Fitnesstrainerin tätig.

Bachelor 2018: Janina war Miss Bayern

Vor zwei Jahr konnte Janina einen besonders großen Erfolg verzeichnen. Sie gewann die Wahl zur Miss Bayern 2016. Durch ihren Sieg hatte sie die Möglichkeit einige Modeljobs anzunehmen. Ob Daniel Völz ein Fan der hübschen Blondine wird? Wir können gespannt sein!