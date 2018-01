Bachelor 2018: Kandidatin Janine Christin steht nicht auf Romantik!

Janine Christin will bei der neuen Bachelor-Staffel um die letzte Rose von Bachelor-Daniel kämpfen. Die gebürtige Hamburgerin ist nicht der romantische Typ, allerdings lässt sie beim Singen ihren Emotionen freien Lauf.

Bachelor 2018: Kandidatin Janina ist eine echte Schönheitskönigin!

Bachelor 2018: Janine Christin hat viel Temperament

Janine Christin arbeitet in der Nähe von Hamburg in einem kleinen Frisörladen. Wie sie von sich verrät, habe sie viel Temperament. Dies bringt sie vor allem beim Singen zum Ausdruck. so erzählt die 22-Jährige gegenüber "RTL": "Am Mikrofon lasse ich meinen Emotionen gerne freien Lauf und singe mich frei." Ob sie Bachelor-Daniel mit einer Gesangseinlage von sich überzeugen kann?

Bachelor 2018: Janine Christin hat jede Menge Power

Mit Romantik kann Janine Christin nicht viel anfangen. Ihr Selbstbewusstsein und ihre Power hat Janine Christin in ihrer Kindheit mitbekommen. Sie war das Nesthäkchen der Familie und wuchs zusammen mit drei Brüdern auf. Ihr Mann braucht deswegen auch das nötige Selbstvertrauen. So erläutert Janine Christin: "Ich bin dominant und brauche einen starken Mann, der mir die Richtung vorgibt." Ob sich Janine Christin gegen die anderen Bachelor-Kandidatinnen durchsetzen kann? Wir können gespannt sein!