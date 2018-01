Bachelor 2018-Kandidatin Jessica ist ein "YouTube"-Star

Die 23-jährige Jessica will in der nächsten Bachelor-Staffel das Herz von Junggeselle Daniel Völz erobern. Die hübsche Blondine hat dabei gute Chancen, die letzte Rose zu erhalten. Neben ihrem Studium in Medienwissenschaften ist Jessica ein echter "YouTube"-Star.

Bachelor 2018: Jessica hat was im Köpfchen

Die 23-Jähige sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch was im Köpfchen. Neben ihrem Studium in Mediewissenschaften ist die Blondine ein echter "YouTube"-Star. Sie teilt dabei mit ihren rund 52.000 Followers Fashion und Lifestyle Tipps. Obwohl sie viele als "Schminktante" bezeichnen, sieht sich Jessica anders. So verrät sie gegenüber "RTL": Man stempelt mich als Schminktante ab, das bin ich aber gar nicht, ich mach' auch viel Unterhaltung!"

Bachelor 2018: Jessica will den Bachelor

Jessica beschreibt sich selber als Quasselstrippe. Diese Eigenschaft kam ihr in ihrem Studium sicherlich zu Gute. Für ihren Studiengang sitz Jessica gerade an ihrer Abschlussarbeit. Den ersten Bachelor hat sie somit schon fast in der Tasche. Den zweiten Bachelor will sich die 23-Jährige in Miami schnappen. Ob ihr das gelingt und sie Bachelor-Daniel Völz von sich begeistern kann? Wir werden sehen.