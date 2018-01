Bachelor 2018: Kandidatin Kristina glaubt an die große Liebe

Die 24-jährige Kristina will in der kommenden Bachelor-Staffel die große Liebe finden. Obwohl es Amor nicht immer gut mir ihr meinte, ließ sich die hübsche Brünette nicht entmutigen, an die wahre Liebe zu glauben. Wird sie in Bachelor-Daniel ihren Traummann finden?

Bachelor 2018: Kristina hat einiges zu bieten

Bachelor Kandidatin Kristina hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Nachdem die gebürtige Kasachin im Alter von 14 Jahren nach Deutschland zog, arbeitet sie jetzt als Tänzerin und Model. Kristina wirkte bereits in einigen Musikvideos mit und holt momentan ihr Abitur nach. Wie sie gegenüber "RTL" verrät, interessiere sie sich ebenfalls für Psychologie. So berichtet sie: "Ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis." Wird sie Bachelor-Daniel mit ihrer Menschenkenntnis um den Finger wickeln können?

Bachelor 2018: Kristina ist Optimistin

Selber beschreibt sich Kristina als temperamentvoll, selbstbewusst aber auch sensible. Obwohl sie nicht immer Glück in der Liebe hatte, gab sie die "Traummann-Hoffnung" nie auf. So erläutert sie: "Ich glaube ans Schicksal." Ob das Schicksal Bachelor-Daniel und Kristina zusammenführen wird? Wir können gespannt sein!