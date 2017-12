Bachelor 2018-Kandidatin Lina hat bereits Bachelor-Kenntnisse

Ab 10. Januar ist die neue Bachelor-Staffel auf "RTL" zu sehen. Doch schon vor Show-Beginn sorgt besonders eine Nachricht für sehr viel Aufsehen! Wie Ex-Bachelor Oliver Sanne berichtet, habe Kandidatin Lina bereits erste "Bachelor-Kenntnisse" gesammelt.

Bachelor 2018: Kandidatin Lina schwere Anschuldigung

Lina ist eine der Herzdamen, die in der Bachelor-Staffel 2018 Rosenkavalier Daniel Völz von sich überzeugen will. Wie jetzt allerdings bekannt wurde, soll Bachelor-Kandidatin Lina bereits erste "Bachelor-Kenntnisse" gesammelt haben. So berichtet es jedenfalls der Ex-Bachelor Oliver Sanne.

Bachelor 2018: Schwindelt Kandidatin Lina?

Wie Ex-Bachlelor Oliver Sanne gegenüber "OK!" verrät, soll Lina vor Kurzem erst mit ihm Bekanntschaft gemacht haben. So erzählt er: "Lina war vor Kurzem noch mit meinem Kumpel zusammen". Die Bachelor-Fans sind geschockt. Plant Kandidatin Lina einen bösen Liebes-Schwindel? Bachelor Daniel Völz äußerte sich bis jetzt noch nicht zu der Aussage seines Vorgängers. Auch Kandidatin Lina gab noch kein Statement dazu ab. Ob sich Daniel von dieser Nachricht bei seiner Entscheidung beeinflussen lässt? Wir werden sehen...