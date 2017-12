Bachelor 2018: Kandidatin Lina startete bereits als Model durch!

Lina will in der Bachelor 2018 um das Herz von Junggeselle Daniel Völz kämpfen. Die 23-Jährige lebt in Hannover und ist in ihrer Heimatstadt schon ein echter Promi. Neben ihren Modeljobs ist sie eine begnadete Tänzerin und konnte sich vor knapp fünf Jahren den Titel "Deutsche Meisterin im Clip Dancing" "ertanzen".

Bachelor-Lina will Daniel Völz

Obwohl Lina als Model viel unterwegs ist, hat sie den richtigen Partner für ihr Leben noch nicht gefunden. Wie sie gegenüber "RTL" verrät, will sie "alles oder alles". Wird Daniel den knallharten Ansprüchen der Blondine gerecht werden?

Bachelor-Lina: Studentin, Model und Tänzerin

Neben ihren Modeljobs studiert Lina BWL. Ihre Figur bringt sie durchs Tanzen in Form. Für ganze sechs Jahre tanzte die 23-Jährige mit ukrainischen Wurzeln Hip Hop und Video-Clip-Dancing. Im Jahr 2012 "ertanzte" sie sich sogar den Titel "Deutsche Meisterin im Clip-Dancing". Ob sie sich auch in das Herz von Bachelor-Daniel Völz tanzen kann? Wie können gespannt sein!