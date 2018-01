Bachelor 2018: Kandidatin Maxime ist die Kreative

Maxime ist Bachelor-Kandidatin in der neuen Bachelor-Staffel und will das Herz von Bachelor-Daniel Völz erobern. Momentan lebt die 23-Jährige noch bei ihren Großeltern in Herzogenrath. Wird ihr neue Heimat bei Bachelor-Daniel sein, wenn sie von ihm die letzte Rose erhalten hat?

Bachelor 2018-Kandidatin Claudia geht keinen Kompromiss ein

Bachelor 2018: Maxime hat außergewöhnliche Hobbys

Die Kommunikationsdesign-Studentin mit holländischen Wurzeln hat, im Vergleich zu den anderen Bachelor-Kandidatinnen, eher ungewöhnliche Hobbys: Die 23-Jährige hat ein Faible für Fußball. Allerdings hat Maxime auch eine kreative Ader, die ihr vor allem in ihrem Studiengang zu Gute kommt. Ihre Kreativität lebt sie entweder beim Zeichnen oder beim Zocken von Videospielen aus. Für die Zukunft könnte sie sich vorstellen Gamedesignerin zu werden. Gegenüber "RTL" verrät sie: An der Konsole bin ich schon ein kleiner Nerd." Wird sie damit Bachelor-Daniel für sich gewinnen können?

Bachelor 2018: Maxime ist aufgeschlossen und facettenreich

Maxime beschreibt sich, im Vergleich zu anderen "Gamern", als aufgeschlossen, facettenreich und spontan. Mit den Männern hat es bis jetzt trotzdem noch nicht geklappt. Maxime ist seit einem Jahr Single. Von ihrem Traummann hat Maxime eine ganz besondere Vorstellung. Er soll fantasievoll und loyal sein, ein gutes Herz haben und sich mit ihr im Kino das Popcorn teilen. Ob Bachelor-Daniel diesen Kriterien gerecht wird? Wir können gespannt sein!