Bachelor 2018-Kandidatin Meike: Sie hat hohe Ansprüche!

Die 26-Jährige Meike hat in Miami bei der Bachelor-Staffel 2018 genau ein Ziel: Sie will das Herz von Bachelor-Daniel Völz erobern. Wie die Krankenschwester berichtet, habe sie bei Männern hohe Ansprüche. Wird Bachelor-Daniel diesen genügen?

Bachelor 2018: Kandidatin Meike ist reiselustig

Die 26-Jährige Meike lebt momentan in Köln. Wie sie allerdings gegenüber "RTL" verrät, sei sie sehr reiselustig. So sagt sie: "Ein Skiurlaub und einmal Ibiza pro Jahr sind ein Muss, dazu gerne ein paar Kurztrips." Ihr nächstes Reiseziel wird Miami sein. Dort will sie Bachelor-Daniel von sich überzeugen.

Bachelor 2018: Kandidatin Meike hat hohe Ansprüche

Bis jetzt hat es bei Meike mit der großen Liebe noch nicht geklappt. Wie sie berichtet, sei sie seit zweieinhalb Jahren Single. Wie sie ebenfalls beichtet, habe ihr Single-Dasein einen ganz bestimmten Grund: Ihre hohen Ansprüche. Bis jetzt sei noch kein Mann ihren Vorstellungen gerecht geworden. Ob Daniel Völz das Herz der Kölnerin erobern kann? Wir werden sehen...