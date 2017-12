Bachelor 2018: Kandidatin Michelle ist ein Wirbelwind

Die 22-jährige Michelle will sich in der kommenden Bachelor-Staffel einen Platz im Herz von Daniel Völz erkämpfen. Mit den Männern scheint es bis jetzt noch nicht ganz so gut geklappt zu haben. Wird sie bei der Bachelor die große Liebe finden?

Bachelor-Michelle hat ein großes Herz

Momentan absolviert die 22-Jährige ein Freiwilliges Sozial Jahr. Davor schloss sie erfolgreich ihre Ausbildung zur Bürokauffrau ab. Wohin es sie danach verschlagen soll, weiß die 22-Jährige noch nicht. Erstmal ist sie eh auf "Bachelor-Fang" in Miami. Wie Michelle gegenüber "RTL" verrät, beschreibt sie sich selber als ehrlich und verpeilt.

Bachelor-Michelle ist seit 11 Monaten Single

Obwohl Michelle ein echter Blickfang ist, ist sie seit elf Monaten Single. Sie vermutet, dass sich viele Männern nicht trauen würden, mit ihr in Kontakt zu treten. Ob Bachelor-Daniel Völz mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen wird? Wir können gespannt sein!