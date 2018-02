Huch, haben wir da etwa was verpasst? Momentan ist Samira noch Kandidatin beim Bachelor und will um das Herz des smarten Junggesellen kämpfen. Als eine der Bachelor-Überraschungskandidatinnen, startete sie erste später mit der Liebes-Suche - mit Erfolg.

Ein aufgetauchtes Foto wirft jetzt jedoch Zweifel auf. Hat Samira die Liebes-Suche überhaupt nötig?

Bachelor 2018: Alle News und Fakten zu Daniel Völz und den Kandidatinnen

Bachelor 2018: Meint es Samira ernst mit Daniel Völz?

Im Vergleich zu den anderen Kandidatinnen, kam Samira beim Bachelor erst später dazu. Ihre Liebes-Chancen sind jedoch die gleichen. Daniel Völz scheint bereits ein paar Blicke auf Samira geworfen zu haben. Doch wie sieht es bei Samira aus? Hat sie auch Interesse an Daniel? Ein kürzlich aufgetauchtes Foto lässt daran zweifeln. Darauf zu sehen: Samira mit einem anderen Mann. Die Bachelor-Fans sind verwirrt. Wer ist der Unbekannte?

Bachelor 2018: Wer ist der Unbekannte an Samiras Seite

Auf "Instagram" sorgt Samira mit einem ihrer Posts für reichlich Verwirrung. Zu sehen ist die hübsche Brünette mit einem Mann an ihrer Seite. Wer der Unbekannte ist, löst Samira nicht auf. Ihre Fans sind sich jedoch sicher: Er passt besser zu ihr als Daniel Völz. So schreiben sie: "Der passt besser zu dir wie der Bachelor." Ob Samira das genauso sieht, oder sie ihr Herz vielleicht schon an den Fremden verschenkt hat? Wir werden es heute Abend um 20:15 bei "RTL" erfahren...