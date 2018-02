Bachelor 2018: Kandidatin Svenja will Daniel Völz an die "Gurke"!

Das ist mal direkt! Kandidatin Svenja ist momentan die geheime Favoritin von Bachelor Daniel Völz. Bei einer heißen Date-Session konnte Svenja ihren Traummann bereits von sich überzeugen. Für die Bachelor-Lady jedoch nicht genug. Wie sie heute Abend verkündet, will sie auch ein Übernachtungs-Date für sich gewinnen.

Letzte Rose von Daniel Völz für Svenja?

Eigentlich galt Carina als geheime Favoritin von Bachelor Daniel Völz. Mittlerweile konnte jedoch Kandidatin Svenja ihre Kontrahentin ausstechen. So wie Carina, will nun auch Svenja ein Übernachtungs-Date mit Daniel in Angriff nehmen.

Im Falle eines Falles, will sie dabei einen ganz bestimmten Plan verfolgen...

Daniel Völz: Bachelor-Sex mit Svenja?

Svenja hat scheinbar ihre Geduld verloren. So verkündet sie heute Abend, dass sie ein Übernachtungs-Date mit ihrem Traummann haben will. Liebes-Kandidatin Jessica, scheint Svenja dabei unterstützen zu wollen. So appelliert Jessica an Daniel: "Mayday, Mayday, Daniel, melde dich. Svenja geht hier auf Grundeis. Sie kann nicht mehr. Sie will jetzt endlich ran an den Speck. An die Gurke." Ehrliche Worte, die viel über Svenjas Absichten verraten.

Ob es Svenja heute Abend in Daniels Bett schaffen wird? Wir können gespannt sein...