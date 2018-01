Bachelor 2018: Kandidatin will ins Dschungelcamp!

Bachelor 2018: Kandidatin will ins Dschungelcamp!

Immer wieder kommen neue Gerüchte auf, dass einige Bachelor-Kandidatinnen ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" dafür ausnutzen würden, um berühmt zu werden. So auch jetzt. Wie berichtet wird, sollen einige Herzdamen schon jetzt ihre Teilnahme bei "Das Dschungelcamp" planen.

Daniel Völz & Nico Schwanz: Überraschende Sex-Beichte!

Wird Daniel Völz nur ausgenutzt?

Armer Daniel! Seit Beginn der Bachelor-Staffel, werden einigen Bachelor-Ladys immer wieder bösartige Betrugsabsichten vorgeworfen. Dabei heißt es, dass einige Kandidatinnen den Bachelor nur dafür ausnutzen würden, um berühmt zu werden. Auch die neuste Meldung bestätig dieses Gerücht...

Bachelor-Kandidatinnen wollen ins Dschungelcamp

Seit einigen Tagen herrscht Zickenkrieg in der Bachelor-Villa. Die verbliebenen Kandidatinnen attackieren sich gegenseitig mit immer neuen Vorwürfen. Auch Kandidatin Yeliz teilt dabei ordentlich aus. So ist sie der Meinung: "Es gibt ja einige hier, die wollen danach ins Dschungelcamp." Das eine Ex-Bachelor-Kandidatin ins Dschungelcamp geht, wäre definitiv keine Prämiere - Georgina Fleur, Angelina Heger, Melanie Müller und Kattia Vides haben dies bereits geschafft. Ob auch aus der aktuellen Staffel eine Kandidatin in den Dschungel ziehen wird? Wir können gespannt sein!